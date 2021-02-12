«إف دي آي إنتليجينس»: «خطة دبي 2021» حولت المدينة إلى مركز محوري للاقتصاد العالمي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «إف دي آي إنتليجينس» التابعة لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية أن «خطة دبي 2021»، والتي أطلقتها حكومة دبي في عام 2014، تبدو ناجحة في تحويل المدينة إلى مركز محوري للاقتصاد العالمي. وأضاف أنه من المنتظر أن تعلن دبي خلال الأشهر المقبلة عن خطتها الخمسية التالية.

وأشاد التقرير بمميزات عدة تمتلكها دبي، ومنها الأسعار الضريبية المناسبة، المناطق الحرة والقوى العاملة المتمتعة بتعليم جيد، وذكر أن هذه المميزات أثبتت جاذبية عالية للعديد من الشركات، وأضاف التقرير أن دبي شأنها شأن سنغافورة ولندن، أظهرت رغبة في نقل اقتصادها إلى نموذج أكثر استدامة في ما يتعلق بالبيئة.

وأفاد بأن سنغافورة، والتي احتفظت هذا العام بصدارة المؤشر، وللعام الرابع على التوالي، قد شهدت هذا العام نمواً أبطأ كثيراً من لندن «التي جاءت في المركز الثاني على المؤشر»، ودبي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها.

وذكر التقرير في ختام حديثه عن دبي أنها تنتهج استراتيجية للطاقة النظيفة، وتُطبقها في مشروعاتها الإنشائية الخضراء، حيث تهدف من خلالها إلى توليد 75% من احتياجاتها في قطاع الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتطرق التقرير إلى وضع الاقتصاد العالمي حالياً بصفة عامة، فذكر أن العام الماضي كان مضطرباً في ما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مختلف الوجهات الاستثمارية في العالم، بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19».

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