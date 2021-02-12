تعاون بحثي بين «تريندز» وأكاديمية ربدان

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مع أكاديمية ربدان في الموضوعات البحثية والعلمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتنص الاتفاقية على تعاون تريندز وأكاديمية ربدان في إعداد البحوث والدراسات، خاصة في القضايا السياسية والأمنية والدفاعية، إلى جانب الدراسات المستقبلية، والمسوحات الميدانية، والاستفادة من البيانات والمعلومات والمواد البحثية التي يمتلكها الطرفان.

كما تتضمن الاتفاقية تعاون الطرفين في تطوير وتصميم البرامج التدريبية رفيعة المستوى للإسهام في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية والأفراد المنتسبين إليها، وتبادل الخبرات والمخرجات البحثية للباحثين والخبراء غير المقيمين المرتبطين بالطرفين، إلى جانب التعاون والتنسيق في تنظيم ورش العمل والأنشطة البحثية المشتركة مثل المؤتمرات والندوات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في القضايا الأمنية والدفاعية والاستراتيجية.

وقد جرى توقيع اتفاقية التعاون في مقر أكاديمية ربدان في أبوظبي بحضور كل من الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تريندز للبحوث والاستشارات، وأحمد محمد الأستاد، مدير عام مركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور فيصل العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان، والدكتور فيصل الكعبي، عميد كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان.

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