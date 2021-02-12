4836 طلب تطعيم منزلي عاملت معها «اجتماعية الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

تعاملت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مع 4836 طلباً للتطعيم المنزلي للقـاح كوفيد 19، لكبار المواطنين والمعاقين والمرضى النفسيين وذويهم في المنازل على مستوى إمارة الشارقة.

وتعمل دائرة الخدمات الاجتماعية على توفير خدمة تقديم اللقاح عبر مركز خدمات كبار السن، من خلال الزيارات المنزلية اليومية التي يقوم بها الفريق الطبي عبر 35 وحدة متنقلة تجوب مدن الشارقة، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، والحمرية، والذيد، والمدام، والبطائح، ومليحة، بواقع حوالي 100 زيارة يومياً.

وأكدت خلود آل علي، مديرة مركز خدمات كبار السن؛ سرعة التجاوب مع العدد الكبير من بلاغات طلبات الحصول على التطعيم المنزلي؛ حيث يتم التعامل معها بالسرعة المطلوبة وفقاً للخطط والإجراءات التي وُضعت في سبيل تقديم اللقاح إلى هذه الفئة من المجتمع، مشيرة إلى أن الحملة تأتي في إطار سعي الدائرة وحرصها على تعزيز صحة وسلامة أكثر الفئات حاجة إلى التطعيم وضمان تمتعهم بحماية كافية من التعرض لفيروس كورونا.

وقالت إن مراحل الحملة المجتمعية بدأت بتطعيم كبار المواطنين من فاقدي الرعاية الاجتماعية والقائمين على خدمتهم، مروراً بكبار المواطنين والمعاقين وذويهم من مستفيدي مركز خدمات السن، وصولاً إلى كافة كبار المواطنين المقيمين بإمارة الشارقة وأسرهم، مشيرة إلى أن الدائرة مستمرة في تقديم التطعيم المنزلي إلى الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع، تجاوباً مع الحملة الوطنية «يداً بيدٍ نتعافى».

وأشادت بالدور الكبير الذي يقوم به الكادر الطبي من خلال الزيارات المنزلية اليومية لكبار المواطنين، عبر الوحدات المتنقلة التي تجوب المنازل في مدن إمارة الشارقة لتقديم التطعيمات والتعليمات والإرشادات الطبية، والفحوص ذات الصلة لتعزيز جودة حياة أفضل لآبائنا وأمهاتنا.

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