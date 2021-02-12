10740 موظفاً مُطعّماً في «مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مواصلات الإمارات، بالتنسيق مع الهيئات الصحية في الدولة، حملة واسعة لتسهيل تلقيح موظفيها من المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ التطعيم، لا سيما الذين تتصل مهامهم بخدمات النقل المدرسي، التي تقدمها الشركة.

وقالت فريال توكل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، إن حملة التطعيم الجارية، تتم عبر مراحل عدة، حيث منحت أولوية التلقيح، تبعاً لطبيعة المهام والوظائف التي يؤديها الموظف، ووفقاً لذلك تم إعطاء اللقاح لـ 10,740 موظفاً وموظفة لغاية يوم الأربعاء الماضي، أي بنسبة 73 % من المستهدفين في المرحلة الأولى، والتي تشمل 14,734 موظفاً وموظفة، معظمهم من العاملين في النقل المدرسي الحكومي والخاص، لافتةً إلى تواصل الحملة في مراحل لاحقة، حتى بلوغ نسبة 100 ٪ من الموظفين الراغبين في أخذ اللقاح.

استكمال

وأوضحت أن حملة التطعيم الجارية حالياً، تأتي استكمالاً للاستجابة الواسعة التي قامت بها مواصلات الإمارات منذ بداية الجائحة، والتي تجلت عبر العديد من الإجراءات والتدابير التي شملت موظفي الشركة ومرافقها المختلفة، فضلاً عن أسطولها من المركبات، وجاءت عبر عدة مراحل مدروسة، وهادفة للوصول إلى بيئة عمل خالية من كوفيد 19، بما يضمن سلامة موظفي الشركة ومتعامليها، وبقية فئات المجتمع، على حدٍّ سواء، انطلاقاً من القيم المؤسسية التي تتمتع بها.

وفي مقدمها السلامة والعناية، مؤكدةً أن ذلك يأتي تلبيةً للتوجيهات الحكومية، وتماشياً مع إرشادات الجهات والهيئات الصحية المختصة في الدولة، وبالتنسيق معها، ويُضاف إلى الجهود الجبارة التي تُبذل على مستوى الدولة بأسرها، والتي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة الجائحة.

وأشارت توكل إلى تجاوز معدلات التطعيم نسبة 91 % من سائقي الشركة المستهدفين، العاملين في مجال النقل المدرسي الحكومي، و93 % من السائقين العاملين في النقل المدرسي الخاص، علاوةً على 73 % من مشرفات الأمن والسلامة، العاملات في حافلات النقل المدرسي الحكومي، مقابل 85 % من مشرفات النقل المدرسي الخاص، إلى جانب عدة مئات من الموظفين الإداريين، مؤكدةً أن الحملة تجري بسلاسة وتنظيم دقيق، وتتم عقب تحديث الأنظمة الإلكترونية للموارد البشرية، لتتضمن التفاصيل المتعلقة بمواعيد إعطاء جرعتي اللقاح لكل موظف على حدة.

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