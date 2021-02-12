حملة تطعيم لسكان «مدينة محمد بن راشد الحي الأول»

المصدر: دبي - البيان

نظمت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول - أحد مشاريع التطوير العقاري الرئيسية التي تنفذها مجموعة ميدان - بالشراكة مع «فيا ميديكا إنترناشيونال للرعاية الطبية ذ.م.م» حملة تطعيم ضد «كوفيد 19» لسكانها.

وقد شارك أكثر من 450 ساكناً في الحملة في مبنى مركز مبيعات الحي الأول، مع تطبيق كافة تدابير السلامة.

وقال متحدث باسم مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول: «تأتي الصحة والسلامة على رأس أولوياتنا، وقد نظمنا هذه الحملة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز رفاهية سكاننا».

وأضاف: «يدعم هذا الحدث الحملة الوطنية لدولة الإمارات، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة ويسعدنا استجابة سكان المنطقة».

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