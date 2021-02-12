«صحة» تعد كوادر إدارية مواطنة متميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أولت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كوادرها الإدارية المواطنة أهمية كبيرة، وهيأت لها كل السبل لمواصلة التعلم وإكتساب الخبرات والمهارات، التي تمكنهم من تأدية أعمالهم باقتدار.

ومن بنات الإمارات اللائي أخذن على عاتقهن تطوير الموارد البشرية في شركة «صحة»، خلود الشامسي، ضابط أول مشاريع الموارد البشرية في «صحة»، التي أنجزت العديد من المشاريع المتميزة، وكان لها أكبر الأثر في تطوير الموارد البشرية، وأهلت الإدارة للفوز بجائزة أسعد بيئة عمل، المعنية في الاهتمام وتطوير الموارد البشرية واستدامة التوطين، وهي إحدى جوائز أبوظبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2018.

ومن أبرز هذه المشاريع، دراسة حول إسعاد الموظفين، وبرنامج أفضل 1000 موظف، ودراسات التعويضات والمزايا، ولوحة معلومات الموارد البشرية، وتحليل بيانات الموارد البشرية وإعداد التقارير، واستراتيجية الموارد البشرية ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وانضمت خلود الشامسي للعمل في شركة «صحة» في العام 2013 بعد تخرجها في الجامعة بدرجة البكالوريوس في إدارة المعلومات الصحية، حيث تدربت في 3 من مستشفيات «صحة» ما زاد من رغبتها للعمل في القطاع الصحي وخدمة وطنها.

ووفرت لها شركة «صحة» فرص تلقي التدريب والتميز والإبداع في مجال عملها، حيث بدأت في قسم التوظيف بخطة تطوير لمدة عام، ومن ثم تم ترقيتها إلى مسؤول توظيف لمدة عامين، وبعدها انضمت لفريق مشاريع الموارد البشرية.

حيث حصلت على قفزة كبيرة في المعرفة والخبرات في مجال عملها، نتيجة التعليم المستمر والتدريب المتواصل على أيدي مختصين يمتلكون خبرات عميقة في «صحة» وإدارة الرعاية الصحية، الذين صمموا خطة تطوير واضحة من خلال التوظيف ثم مشاريع الموارد البشرية.

ووفرت شركة «صحة» لخلود الشامسي فرص مواصلة التعلم، إذ تستعد حالياً للحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية، وتتطلع للمزيد من التطوير في الموارد البشرية في القطاع الصحي، وتسخير ما اكتسبته من معارف وخبرات لإحداث نقلة في هذه القطاع.

وأكدت خلود الشامسي أن العمل في «صحة» له منظور إنساني يختلف عن العمل في أي قطاع آخر، فهي توفر الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، وتؤدي كوادرها دوراً مهماً في خدمة المرضى، وتعمل الكوادر الإدارية فيها خصوصاً فريق الموارد البشرية لتلبية احتياجات العاملين لديها، والحرص على إسعادهم.

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