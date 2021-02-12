بلدية دبي تفوز بجائزة في العقود والمشتريات

المصدر: دبي - البيان

فازت بلدية دبي بجائزة CIPS Middle East Supply Management، عن فئة المشتريات العامة، والتي تنظمها منظمة Chartered Institute of Procurement & Supply.

حيث فازت مبادرة «الرشاقة في العقود والمشتريات من أجل قيمة دائمة»، والتي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وحل ملاحظاتهم، ورفع نسبة رضاهم، وإعادة هندسة العمليات التعاقدية، وتصميمها بما يتوافق مع استراتيجيات حكومة دبي، كالتحول الرقمي والمعاملات اللاورقية، وذلك من خلال تطوير الأنظمة، وتقليل التدخل البشري في تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات.

وركزت المبادرة الفائزة على تقليل الوقت للرحلة التعاقدية مع الموردين، والحفاظ على جودة العملية في الوقت ذاته، بالإضافة إلى تحديد العمليات الحالية المستخدمة لإتمام عقود الخدمة، والتركيز على تحسين عمليات اتخاذ القرار في اللجان المختصة، إلى جانب العمل للحصول على شهادة المشتريات العامة ISO BS95005.

وصنفت بلدية دبي، من خلال هذا الإنجاز الرائد، كأول جهة حكومية في الدولة، تحصل على هذا النوع من الاعتماد، حيث لم يقتصر الابتكار في هذا المشروع على الخدمات أو التكاليف فقط، بل أبرز أهمية دعم الموظفين والأفكار والقيم القيادية، وذلك عبر الفهم الدقيق لاحتياجات المعنيين، واستهداف تلبية تلك الاحتياجات، وتذليل العقبات للوصول إلى نتائج أفضل.

فضلاً عن حرص بلدية دبي على استدامة رصد سبل التطوير، حيث تم تنفيذ أكثر من 33 من الممارسات التحسينية، يهدف إلى ضمان تلبية المشتريات لأهداف العمل، بالإضافة إلى إجراء 20 دراسة تحليلية، تهدف إلى إيجاد الحلول الفعّالة والمبتكرة، ما أدى إلى تقليل مدة دورة العقد من 210 يوماً إلى 33 يوماً، وترشيد النفقات المرتبطة، بما يعادل 82 مليون درهم سنوياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز