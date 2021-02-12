«نيابة دبي» تنظم حملة تطعيم للموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظمت النيابة العامة بدبي حملة تطعيم «كوفيد 19» بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي، واستهدفت جميع أعضاء وموظفي الدائرة ومن ضمنهم الفئة المساندة، وجاء ذلك في إطار المساهمة مع الحملة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا والتصدي للوباء من خلال أخذ اللقاحات المعتمدة بدولة الإمارات للوصل إلى التعافي التام.

وتأتي حملة التطعيم من منطلق حرص النيابة العامة على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها، حيث تم توزيع الجرعة الأولى والثانية من اللقاح على فترات ابتداءً بعدد من الأعضاء والموظفين ومن ثم الفئة المساندة.

كما ستحرص النيابة على تكملة أخذ الجرعة الثانية للفئة المساندة، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة وهيئة الصحة التي تنصح بأخذ جرعتي التطعيم حتى يتلقى الفرد المناعة المطلوبة ضد الفيروس.

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