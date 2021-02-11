«أشغال الشارقة» تباشر دراسة آلية الخصوصية للبيوت الشعبية في خورفكان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن أن الدائرة بدأت فور ورود توجيهات صاحب السمو بوضعها قيد التنفيذ بإيجاد الخصوصية اللازمة للبيوت الشعبية في خورفكان، وذلك عبر زيارة مواقع البيوت والبدء بالتصاميم اللازمة للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وجه دائرة الأشغال العامة عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر» بإيجاد الخصوصية للبيوت الشعبية جراء البنايات المطلة، عبر إنشاء مبان إضافية داخل البيت من ناحية الجدار المطل على البنيان الطويل، على أن تتضمن المباني بعض المعالجات المعمارية ومرافق مناسبة مع مرآب للسيارة وما شابه ذلك، ومن ثم تقوم برفع هذا الجدار دوراً إضافياً ليصبح، أي بناء ساتراً للحفاظ على خصوصية أهل البيت.

آلية

وأضاف السويدي أن الدائرة نفذت زيارة إلى موقع البيوت الشعبية والبنايات المطلة عليها برفقة عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والمهندسين المختصين لدراسة آلية وضع المرافق وفق المخططات الهندسية، وباشرت الدائرة بوضع الخطط اللازمة في إنجاز المشروع بوقته المحدد.

وأوضح السويدي أنه سيقوم بمتابعة أدوار المهندسين بالدقة اللازمة وبجميع التفاصيل، وتوجيه جميع الإدارات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجازه وبسرعة قياسية. حيث قامت الدائرة على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في وضع الخطط اللازمة وتصميم مخططات المشروع والبدء باختيار النظام الإنشائي المناسب، الذي يحقق الكفاءة والريادة وسرعة الإنجاز، ثم تجهيز الكادر المناسب للإشراف على حسن تنفيذ المشروع والحرص على سهولة الإجراءات، وضمان مستوى الجودة وتقديم كل الخدمات الهندسية لإنجازه بالوقت المناسب.

جهود

وقال إن الدائرة ستبذل قصارى جهدها وتستنفر طاقاتها الملائمة، للمساهمة في إنجاز هذا المشروع، من خلال توفير جميع الإمكانات والدراسات اللازمة، بما يحقق المسكن الملائم للأهالي، ولا يعرقل سير حياتهم أثناء العمل في المشروع ومتابعة سيره بجميع مراحله، والتأكد من سير جميع متطلباته وفق الخطة.

علي بن شاهين السويدي

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