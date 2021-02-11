تكريم 11 من منتسبي شرطة الشارقة لتميزهم

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بمقر نادي الضباط، وبحضور العميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات والعامة ونائبه المقدم محمد بن بطي الهاجري، 11 مصوراً من مُصوري القيادة العامة لشرطة الشارقة.

ويأتي التكريم تقديراً لعطائهم المثمر، وتميزهم في توثيق عمل كافة الجهات بالقيادة والذي يشمل توثيق الفعاليات، وكافة الأنشطة سواء الميدانية منها أو الإدارية، إلى جانب الصور المميزة التي التقطتها عدساتهم خلال تغطياتهم المهنية، وتشارك بها القيادة ضمن منصتها بالمهرجان.



جهود



وأثنى قائد عام شرطة الشارقة على جهود المكرمون وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم بمهنية عالية وأتقان، مؤكداً أن هذا التكريم هو نهج القيادة الذي تتبعه تجاه المبدعين والمتميزين من منتسبيها، واصفاً المكرمين بالجنود المجهولين الذين يعملون بصمت خلف الكواليس وينثرون إبداعاتهم صوراً توثق عمل كافة القطاعات الشرطية بالقيادة، حاثاً المكرمين على توظيف مهاراتهم الإبداعية في رصد المناظر الخلابة والمتنوعة التي تزخر بها بيئة إمارة الشارقة، متمنياً أن تأتي مشاركة شرطة الشارقة في المهرجان الدولي للتصوير في دورته القادمة بإبداعات تصويرية خلاقة، تعكس مكانة المرموقة التي وصلت إليها القيادة في هذا المجال.

وبدورهم، عبر المكرمون عن خالص شكرهم وامتنانهم للقائد العام لشرطة الشارقة على هذا التكريم، الذي يعد خير دافع لهم لبذل المزيد من الجهد، والمثابرة في العمل من أجل الارتقاء بجودة الأداء.

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