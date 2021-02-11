عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات - عبر تقنية الاتصال المرئي - بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع أجندة الاحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيس اتحاد دولة الإمارات واستراتيجيتها وأهمية ارتباطها بشكل وثيق بالهدف الرئيسي الذي ارتبط دائما بمسيرة الاتحاد وهو الاستثمار في بناء الانسان بالإضافة إلى ابراز الإنجازات التي تحققت خلال الخمسين عاما الماضية وكذلك الأهداف المستقبلية طويلة المدى للخمسين المقبلة.

كما بحث الاجتماع مستجدات برامج العمل وحجم الإنجاز منذ الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد في مارس 2020 بالإضافة إلى بحث خطط استراتيجية الهوية البصرية واستراتيجية الاتصال كما تم استعراض بعض الفعاليات والأنشطة الرئيسية والفرص المتاحة أمام الهيئات من أجل المشاركة فيها.

ورفع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات وباسم جميع أعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة وإلى حكومة وشعب الإمارات وإلى الأمة العربية بمناسبة نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ.

وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ... تستهدف خلال مسيرتها للخمسين عاما المقبلة تحقيق إنجازات عالمية استثنائية وفريدة ومواصلة دعم طموحات الأمة العربية والشباب العربي في التنمية والازدهار والرخاء.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات مع تحقيق حلمها وحلم العرب جميعا بالوصول إلى المريخ تجني اليوم ثمار رؤية تنموية محورها بناء الإنسان والاستثمار في البشر .. تلك الرؤية التي تؤكد قيادتنا الرشيدة على الدوام أنها المحرك الرئيسي لكافة خططنا الاستراتيجية والاستشرافية للمستقبل والتي ستقودنا إلى المضي قدما في دروب الإنجازات العالمية بالمجالات كافة.

ووجه سموه تحية فخر وتقدير واعتزاز إلى شباب الإمارات أعضاء فريق عمل مسبار الأمل مؤكدا أنهم قدموا نموذجا ملهما للشباب العربي في الطموح والإرادة والجلد والقدرة على تجاوز التحديات مهما عظمت في سعيهم لتحقيق هدف سامي وإنجاز رائد ليس لوطنهم فحسب بل لجميع الدول العربية والإسلامية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية أن تكون الاحتفالات باليوبيل الذهبي للاتحاد عظيمة وفريدة ومذهلة كإنجازات الدولة كي نستحضر معا ويطالع العالم أجمع مسيرة وطن صاغ المجد بسواعد أبنائه ونستشرف مستقبل ملؤه الطموح والعزيمة والرغبة في الانطلاق نحو تبوء مقعد الريادة العالمية في المجالات كافة.

حضر اجتماع اللجنة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومعالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وسعادة سعيد محمد العطر الظنحاني مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة وسعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وسعادة ريم يوسف الشمري المديرة التنفيذية لشؤون الإعلام الاستراتيجي جهاز الشؤون التنفيذية وسعادة سميرة مرشد الرميثي وكيل المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة.

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