عجمان تعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة
اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من 11 فبراير 2021.
-إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات المختلفة.
-التقيد بعدد 10 أشخاص عند عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى.
-التقيد بعدد 20 شخصا عند تشييع الجنائز والصلاة عليها.
-تحديد الطاقة الاستيعابية بـ 50% لدور السينما ومراكز الللياقة البدنية والصالات الرياضية والحدائق والشواطئ الخاصة بالفنادق.
-اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.
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