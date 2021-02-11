عجمان تعتمد حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بعجمان حزمة من الإجراءات الوقائية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من 11 فبراير 2021.

-إيقاف الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات المختلفة.

-التقيد بعدد 10 أشخاص عند عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى.

-التقيد بعدد 20 شخصا عند تشييع الجنائز والصلاة عليها.

-تحديد الطاقة الاستيعابية بـ 50% لدور السينما ومراكز الللياقة البدنية والصالات الرياضية والحدائق والشواطئ الخاصة بالفنادق.

-اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ولبس الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي.

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