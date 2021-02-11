"مسحة الأنف" شرطاً لاستقبال المتعاملين في مباني ومراكز شرطة دبي اعتباراً من السبت

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت القيادة العامة في شرطة دبي ممثلة في فريق إدارة الأزمات والكوارث، عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة سعياً منها لتعزيز السلامة العامة للوقاية من فايروس كورونا " كوفيد19"، وذلك عبر اشتراط وجود شهادة مسحة الأنف "PCR" لدى المتعاملين الراغبين في زيارة مبنى القيادة العامة والإدارات العامة ومراكز الشرطة ومراكز إسعاد المتعاملين وكافة المرافق التابعة لشرطة دبي، مأخوذة قبل 48 ساعة من موعد الزيارة، فيما يستثنى من هذا الشرط كافة المتعاملين الحاصلين على جرعتي لقاح فايروس كورونا.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن هذا الإجراء الاحترازي سيتم بدء العمل به اعتباراً من يوم السبت المُقبل الموافق 13 فبراير 2021، ويأتي في إطار تعزيز السلامة العامة للموظفين والمراجعين على حد سواء.

وتُهيب القيادة العامة بجميع المتعاملين استخدام تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف النقالة، والموقع الإلكتروني اللذان يوفران لهم كافة الخدمات بسهولة ويُسر وبطريقة بسيطة وسهلة، واستخدام مراكز الشرطة الذكية "SPS "التي تقدمها الخدمات لهم بطريق ذكية ودون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة في اليوم، إلى جانب الاتصال على مركز الاتصال 901 للحصول على الخدمات الشرطية وتقديم الاستفسارات.



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