أشغال الشارقة تباشر دراسة آلية الخصوصية للبيوت الشعبية في خورفكان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأعلن أن الدائرة بدأت على الفور وفور ورود توجيه صاحب السمو بوضع توجيهات سموه قيد التنفيذ بإيجاد الخصوصية اللازمة للبيوت الشعبية في خورفكان وذلك عبر زيارة مواقع البيوت والبدء بالتصاميم اللازمة للانتهاء من تنفيذها في الوقت المحدد.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة ظهر امس الاول دائرة الاشغال العامة عبر مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر» بإيجاد الخصوصية للبيوت الشعبية جراء البنايات المطلة عبر إنشاء مبان إضافية داخل البيت من ناحية الجدار المطل على البنيان الطويل، على أن تتضمن هذه المباني بعض المعالجات المعمارية ومرافق مناسبة المخازن مع مرآب للسيارة وما شابه ذلك، ومن ثم تقوم برفع هذا الجدار دوراً إضافياً ليصبح (دروة)، أي بناءً ساتراً للحفاظ على خصوصية أهل البيت.

وأضاف السويدي ان الدائرة نفذت اليوم زيارة إلى موقع البيوت الشعبية والبنايات المطلة عليها برفقة عدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والمهندسين المختصين لدراسة آلية وضع المرافق وفق المخططات الهندسية ، كما تحرص الدائرة - دائماً - على تنفيذ توجيهات سموه ، حيث باشرت الدائرة منذ صدور التوجيه بوضع الخطط اللازمة في إنجاز المشروع بوقته المحدد، والذي يعتبر مكرمة من مكارم سموه التي لا تنتهي حرصاً منه على تحقيق الاستقرار وإيجاد الخصوصية اللازمة ، وأن هذه الخطوة قد جاءت في إطار متابعة سموه الدائمة وملامسته لهموم أبنائه المواطنين من أجل توفير الحياة الكريمة لهم، واهتمام سموه المستمر بالنهوض بالبنية التحتية وتوفير المسكن الملائم المراعي لخصوصية أفراد المجتمع.

ولفت إلى أن الدائرة باشرت على الفور في دراسة توجيهات سموه وآليات تنفيذها مع الجهات المختصة بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة، حيث تم البدء في تشكيل الفرق التي ستعمل على ترجمة التوجيهات على أفضل وجه، وفق خطة مدروسة لتطبيق توجيهات سموه.

وأوضح السويدي أنه سيقوم بمتابعة أدوار المهندسين بالدقة اللازمة وبجميع التفاصيل وتوجيه جميع الإدارات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجازه وبسرعة قياسية، وذلك بوضع مكرمة سموه قيد التنفيذ مباشرة ، حيث قامت الدائرة على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في وضع الخطط اللازمة وتصميم مخططات المشروع والبدء باختيار النظام الإنشائي المناسب الذي يحقق الكفاءة والريادة وسرعة الإنجاز ثم تجهيز الكادر المناسب للإشراف على حسن تنفيذ المشروع والحرص على سهولة الإجراءات وضمان مستوى الجودة وتقديم كافة الخدمات الهندسية لإنجازه بالوقت المناسب والذي حدده صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقال ان الدائرة ستبذل قصارى جهدها وتستنفر طاقاتها الملائمة للمساهمة في إنجاز هذا المشروع من خلال توفير جميع الإمكانيات والدراسات اللازمة بما يحقق المسكن الملائم للأهالي ولا يعرقل سير حياتهم أثناء العمل في المشروع ومتابعة سيره بجميع مراحله والتأكد من سير جميع متطلباته وفق الخطة ، متقدما بالشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة وتوجيهاته، حيث تشكل تلك التوجيهات عاملاً محفزاً ومشجعاً لفرق الدائرة من أجل تحقيق المزيد.

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