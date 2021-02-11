«خليفة الإنسانية»:إنجاز عالمي يضاف إلى رصيد الدولة الحضاري

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن نجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى الكوكب الأحمر إنجاز إماراتي عالمي يضاف إلى رصيد الدولة الحضاري، ويعد علامة فارقة في تاريخ دولتنا الغالية ويؤسس لمرحلة جديدة في تعزيز ودعم جهود البحث العلمي والابتكارات والمشاريع في مجال الفضاء.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن هذا الحلم الذي بدأ منذ عام 2013 وتحقق في فبراير 2021 ما كان ليتحقق لولا الدعم والمتابعة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف أن تصنيف الإمارات كأول دولة في المنطقة وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي يعزز الشعور الوطني للشعب الإماراتي الذي يفخر ويضحي بالغالي والنفيس في سبيل وطنه وقيادته الرشيدة.

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