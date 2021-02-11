قيادات شرطية: فخورون بالإنجاز التاريخي

المصدر: دبي - البيان

عبرت قيادات شرطية عن فخرها واعتزازها بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، وهو إنجاز تاريخي للإمارات والعرب تحقق بفضل رؤية القيادة الرشيدة.

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن التاسع من فبراير 2021 يوم حققت فيه دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً باسم الأمة العربية جمعاء مع وصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، ليكون بذلك أول مهمة عربية تحقق هذا الإنجاز، بعد رحلة استمرت 7 أشهر قطعت خلالها مسافة 494 مليون كيلومتر.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية على تحقيق هذا الإنجاز المتفرد.

وأضاف أن تحقيق دولة الإمارات وكوادرها ومهندسيها الذين نعتز بهم للإنجاز الكبير، رفع اسم دولتنا عالياً في طليعة الأمم وعبر تاريخ ينتقل من جيل إلى جيل بثقة واقتدار نحو مستقبل واعد ومشرق.

حلم

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، إن الإنجاز التاريخي العظيم الذي حققته دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ أثبت للعالم أجمع أننا قادرون على التحدي وصنع الإنجازات الفريدة ومع الإرادة لا مستحيل في تحقيق حلم العرب وحلم الإمارات وأحلام شباب الوطن الذين اعتبروا الإنجاز خطوة مهمة نحو مستقبل مشرق وواعد.

وبارك مدير عام شرطة أبوظبي لدولة الإمارات حكومةً وقادةً وشعباً وللأمة العربية والإسلامية تحقيق هذا الإنجاز التاريخي العظيم، لافتاً إلى أن فرحة الشعب الإماراتي وفرحة الأمة العربية بإنجاز مهمة مسبار الأمل لا توصف.

وأشار إلى أن مواصلة الخطط التنفيذية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ تعتبر رسالة إضافية لمسبار الأمل، الذي سيحمل إلى الفضاء شعار دولة الإمارات «لا شيء مستحيل»، مفادها أن التحديات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد يجب ألا توقف خطط الإنسانية في المضي قدماً نحو مزيد من التقدم العلمي بالمجالات كافة، خصوصاً علوم الفضاء، باعتبار أن التقدم العلمي هو الحصن المنيع للبشرية للتغلب على الأوبئة.

مجد

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: «لطالما كانت دولة الإمارات سباقة في تحقيق إنجازاتها التي تفوق التصور وقد حققت الآن أروع حلم.. حلم زايد بالوصول إلى المريخ، لتصنع مجداً تاريخياً تتوارثه الأجيال وتسطر بحروف من ذهب هذا الإنجاز العظيم».

وقال اللواء علي عبدالله بن علوان، قائد عام شرطة رأس الخيمة: «تعيش دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية الخالدة من خلال تحقيق حلم مؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحويله إلى حقيقة نتلمسها اليوم بنجاح وصول مسبار الأمل إلى المريخ، الذي يشكل بارقة أمل لصناعة حضارة المعرفة واستشراف المستقبل من خلال سبر أغوار الكوكب الأحمر والحصول على البيانات والمعلومات العلمية التي تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في كافة قطاعات الحياة على كوكب الأرض للبشرية جمعاء.

وأضاف: «لقد برهنت الإمارات للعالم أجمع أنه لا مستحيل في قاموس هذا الوطن العزيز، الذي بات اليوم واحداً من أهم وأبرز دول العالم في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الثاقبة والعزيمة الكبيرة لقيادتنا الرشيدة وفرق العمل من أبنائها المخلصين، الذين كللوا سنوات عمل طويلة وجهوداً متميزة بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق الذي وضع الإمارات في مصاف الدول الفضائية الكبرى».

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