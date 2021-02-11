مبادرة «جدارا» تهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل

المصدر: (عمان - البيان)

هنأت مبادرة «جدارا للعمل الإنساني» القيادة الرشيدة للدولة والشعب العربي بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، وهو إنجاز تاريخي وحضاري وعلمي.

وأكد السفير فرج العمري، مؤسس ورئيس مبادرة جدارا للعمل الإنساني وسفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، أن مسبار الأمل خطوة رائدة في استكشاف المريخ، وبصمة عز وفخر لدولة الإمارات وشبابها المسلح بالعلم والمعرفة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز التاريخي أبهر العالم ما يعد فتحاً جديداً ونصراً علمياً للإمارات وكل العرب.

وقال: «بوركت هذه الجهود وبورك هذا الإنجاز التاريخي، والمجد كل المجد لهذه النهضة الحضارية وهذا الإنجاز العلمي الفريد لإمارات الخير وحلم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تحقق بجهود الأبطال أبناء زايد الميامين، وهنيئاً لدولة الإمارات وهي تؤكد مكانتها المرموقة على الخارطة العلمية العالمية».

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