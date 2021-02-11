حمدان بن زايد: قرقاش أحد رجالات الوطن الأوفياء

المصدر: (دبي - البيان )

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، الشكر والتقدير لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ووزير الدولة للشؤون الخارجية السابق.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «كل الشكر والتقدير للدكتور أنور قرقاش أحد رجالات الوطن الأوفياء والمخلصين الذين قدموا الكثير للإمارات وسياستها الخارجية، أسهم بدور كبير في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، جهوده الدبلوماسية وحرصه على قضايا الإمارات حظيت بتقدير واعتزاز الوطن وقيادته الرشيدة».

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