نهيان بن مبارك يستقبل السفير التونسي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره، أمس، معز بن نميم سفير جمهورية تونس لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تونس، وسبل تعزيزها وتنميتها، بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتطلع إلى تعزيز آفاق التعاون وعلاقات الصداقة مع العالم، بما يعزز مبادئ الأخوة الإنسانية وقيم السلام والتسامح، ويحقق الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

كما استعرض الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد 19»، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين.

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