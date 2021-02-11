منصور بن محمد: نعمل بخطط متكاملة للتصدي بكل قوة للجائحة

المصدر: دبي - البيان

أثنى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، على التجاوب المجتمعي النموذجي مع حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الإمارات.

مشيراً سموه إلى أهمية الخطة المتكاملة التي تتضافر فيها الجهود للتصدي بكل قوة لجائحة «كورونا»، مشدداً على أنه لا تهاون في حماية صحة وسلامة الجميع. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

مؤكداً سموه أن الوضع في دبي ودولة الإمارات عموماً مطمئن وفق المعايير الدولية، وقال سموه: إن كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة تراقب الموقف عن كثب، إذ تتسم عملية صنع القرار بشأن ما يجب القيام به من إجراءات تتناسب مع تطورات الموقف، بالسرعة والمرونة الكاملة.

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