عبد الله آل حامد: إنجاز استثنائي

المصدر: (أبوظبي - وام)

تقدم الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى الأمتين العربية والإسلامية بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي تكلل بنجاح المهمة ووصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ لتكون دولة الإمارات الأولى عربياً وإسلامياً في الوصول إلى الكوكب الأحمر والخامسة عالمياً.

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