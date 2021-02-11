موزة بنت مبارك: إنجاز يفتح أبواب العلم أمام الأجيال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تقدمت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم وإلى السواعد الفتية من أبناء وبنات الوطن الذين سجلوا منجزات غير مسبوقة بمشروع مسبار الأمل الذي انطلق بنجاح إلى كوكب المريخ.

وأكدت أن هذا الإنجاز الإماراتي الذي يفتح أبواب العلم والحضارة أمام الأجيال الجديدة من أبناء الإمارات والأمة العربية إنما يجسد حلماً للمغفور له الوالد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم لنا رؤية استشرافية قبل عقود حول سبر أغوار المريخ، ووقتها كان هذا الحلم يراوده، واليوم تحقق بفضل الله تعالى والقيادة الرشيدة والعقول المبدعة والمبتكرة من أبناء وبنات الوطن.

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