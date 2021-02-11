أنور قرقاش: نشأت في بيت يؤمن بأن خدمة الوطن شرف وواجب

المصدر: (دبي - البيان)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، إننا «نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين».

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «أحمد الله وأشكره على نعمه الوافرة، وعلى فضله وتشريفه لي بفرصة خدمة وطني الإمارات، ومنحي ثقة قيادة وطني العزيز. نكبر بالإمارات وتكبر بعملنا وعطائنا مجتمعين. نشأت وتربيت في بيت يؤمن بأن خدمة الوطن شرفٌ وواجب. وأحمده سبحانه تعالى على ذلك».

وتقدم قرقاش بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال قرقاش: «أتقدم بالشكر لقيادة الدولة، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ونائبي رئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم، ولأخي وصديقي الشيخ عبدالله بن زايد على دعمه وتوجيهه، وكل التقدير لدبلوماسيينا الذين يشرفوننا بعملهم وإخلاصهم. ونبقى للوطن جنوداً نخدمه من كل موقع».

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