«المعاشات»: 3.9 مليارات درهم اشتراكات مسددة 2020

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن أن إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليهم في 2020 بلغ 3 مليارات و907 ملايين و917 ألفاً و513 درهماً، مقارنة بعام 2019 الذي بلغت فيه قيمة الاشتراكات المسددة عنهم 3 مليارات و716 مليوناً و788 ألفاً و821 درهماً، كما أوضحت الهيئة أن قيمة الدعم الحكومي من هذه الاشتراكات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغت في 2020 نحو 78 مليوناً و715 ألفاً، مقارنة بعام 2019 الذي بلغت فيه قيمة الدعم الحكومي 79 مليوناً و904 آلاف.

وتفصيلاً بلغت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل جهات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي ملياراً و817 مليوناً و491 ألفاً و746 درهماً، في حين بلغت قيمة الاشتراكات المسددة عنهم في القطاع الحكومي المحلي ملياراً و513 مليوناً و886 ألفاً و478 درهماً، بينما بلغت قيمة الاشتراكات المسددة من قبل جهات العمل في القطاع الخاص 576 مليوناً و538 ألفاً و288 درهماً.

وأكدت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، أن الاشتراكات أحد أهم الموارد الرئيسية التي تعول عليها الهيئة في الوفاء بالالتزامات المقررة عليها تجاه الفئات المستفيدة من خدماتها، مشيرة إلى أن الصندوق يغطي 129111 مستفيداً، منهم 88309 مؤمن عليهم، و40802 مستحق.

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