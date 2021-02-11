نسيبة: شهدت معجزتين استثنائيتين

المصدر: (دبي - البيان)

قدم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنحه وسام الاتحاد وتكريمه.

ودون معاليه عبر «تويتر»: «حظيت بمكرمتين استثنائيتين حفرتا أعمق الأثر في نفسي، ستبقيان معي الدهر كله. شهدت الأمس (أول من أمس) معجزة وصول مسبار أمل الإمارات إلى الكوكب الأحمر إشارة الانطلاق نحو بوابة المستقبل، وقد كنت شاهداً منذ خمسين سنة على معجزة قيام دولة الاتحاد إشارة الانطلاق نحو ما نحن عليه اليوم من عزة وتقدم».

وتابع نسيبة: «وقد اختار القائدان التاريخيان صاحبا السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، حفظهما الله، هذا اليوم المجيد لتكريمي بتشريف لا أراني جديراً بجلاله يراكم كل ما لقيته من سموهما من كرم وعناية خلال هذه السنين الطويلة بمنحي أغلى وسام يمكن لإنسان أن يحمله.. يعجز اللسان عن التعبير بما يتناسب مع عظيم هذا الشرف الرفيع من امتنان وشكر وتقدير وبما يلهج به الفؤاد من محبة ومودة وإخلاص، سائلاً المولى أن يعينني على تأدية واجب التفاني في الخدمة والوفاء على هذه الأرض الطيبة المضيافة».

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