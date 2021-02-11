«تعاونية الاتحاد» تخصص 8 ملايين درهم لحملة «النداء الأول»

المصدر: (دبي - البيان )

أطلقت «تعاونية الاتحاد» في دبي، حملة «النداء الأول» الترويجية، ورصدت لها مبلغ 8 ملايين درهم، لتخفيض أسعار تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية، إضافة إلى المنتجات الطازجة والإلكترونيات، وتمتد الحملة من 10 لغاية 12 فبراير الجاري.

وشملت الحملة أكثر من 10 آلاف منتج، بنسبة خصومات تصل لغاية 75 %، ويأتي ذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية، الرامية لتنفيذ برامج تسوق جذابة، وذات قيمة عالية، تعود بالنفع على المساهمين والمستهلكين. وأوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد: «إن التعاونية تتوقع ارتفاع المبيعات خلال الحملة نحو 40 %، بالمقارنة مع الأيام العادية لنسبة التخفيضات الكبيرة، التي تصل لنحو 75 %».

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