أجواء مريخية في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

انضمت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، للاحتفال مع شعب الإمارات أمس بنجاح مسبار الأمل في مهمته بالوصول إلى المريخ، بعد مرور نحو سبعة أشهر على انطلاقه للفضاء الخارجي. وشهد نجاح المهمة، الذي يعتبر أحدث الإضافات على سجل النجاحات التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم.

فرحة عارمة بين ضيوف القرية العالمية الذين حظوا بفرصة متابعة الحدث عبر شاشات المسرح الرئيسي قبل أن يتم إطلاق عرض الألعاب النارية الخاص والمميز باللون الأحمر في سماء الوجهة، احتفالاً بإتمام المهمة بنجاح.

وأكّد نجاح مهمة استكشاف المريخ، الذي توّج جميع الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في سعيها للتقدم والتطور، على فكرة اللّا مستحيل التي تستلهم جميع المشاريع في الدولة ليكون وسام فخر جديد لجميع شعب الإمارات والأمة العربية. وحرصت القرية العالمية على متابعة تطورات المهمة منذ انطلاقها خصوصاً بعد أن استضافت مجسماً طبق الأصل عن مسبار الأمل في صالات عرض متحف ريبليز صدّق أو لا تصدّق!® خلال الموسم الرابع والعشرين، والذي لاقى إعجاب الضيوف بمختلف أعمارهم.

وكانت معالم القرية العالمية قد ازدانت باللون الأحمر منذ الرابع من فبراير في انتظار اللحظة الحاسمة، وحظي ضيوف الوجهة بفرصة متابعة البث الحي لمجريات المهمة من خلال شاشات المسرح الرئيسي. وعمّت الفرحة أجواء الوجهة عند الإعلان عن نجاح المهمة قبل أن تفاجئ القرية العالمية ضيوفها بعرض مميز للألعاب النارية الحمراء اللون وعرض خاص للنافورة النارية، التي عرضت في طياتها شعار «العرب إلى المريخ» من خلال أكبر شاشة عرض تحت الماء في العالم. كما شارك فريق إدارة القرية العالمية الضيوف في الاحتفال في الموقع في ليلة عدّت أحد أروع الليالي في موسم اليوبيل الفضي.

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