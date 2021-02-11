لطيفة بنت محمد: حلم عظيم بهمّة لا تعرف المستحيل

المصدر: دبي - البيان

عبرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، عن فخرها بشباب وعلماء الإمارات.

وقالت: «إنه ليوم فخر واعتزاز.. يوم تحقق فيه حلم عظيم بهمة لا تعرف المستحيل وبدعم لا محدود من قيادتنا وبسواعد شبابنا، إخواننا وأخواتنا الذين بذلوا جهوداً جبارة ليرفعوا اسم دولة الإمارات عالياً بين مصاف الدول المتقدمة في العلوم واستكشاف الفضاء».

وأضافت: «يوم تاريخي سيذكرنا دائماً بأنه بالإصرار والعزيمة وبروح الفريق يمكننا إنجاز أي شيء نود تحقيقه. هنيئاً لقيادتنا الرشيدة ولشعبنا الغالي وللأمتين العربية والإسلامية على هذا الإنجاز الاستثنائي».

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