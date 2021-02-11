العَرب في المِرّيخ

المصدر: د. عارف الشيخ

«عيالَ زايـــدَ» شكــرًا في تحـَـــدّيكُم

لِـ«كوكبٍ» ظلَّ نصفَ القرن يُغريكُم

حقـَّقتــُـمُ لأبينــــــا «زايـــِــدٍ» أمـَــلاً

حيــُّـوا العـُـروبَة إذ جـاءت ُتهَنـّيـكم

أنتم «بنو يــَــاسَ» أهـَّلتمُ حَواضرَنا

«مِسبارُنا» اليومَ َتجـْـديدٌ لِماضيكُم

هـِـي الإرادة ُتُحِيي في الثــَرى رمَمًا

فكيفَ والخِصبُ وَعـدٌ في مَراعِيكم؟

***

يا أمّة العـُربِ حان الوقتُ فانتفِضـُوا

سَبقُ الإمـارات «مـرّيخ» ينــاديكُم

فامضُوا وشِيــدُوا مزيدًا مِن َتقــدُّمِنا

وأبعـِـدوا اليــأسَ حقــًّـا عن َأمانيكم

«مُحمَّــــدان» إذا طالت َحنــَـادِسُنا

فـبَعـــدَ ربيِّ سنــَـا هـــَــذينِ كافـِيـكُم

هِي «الإماراتُ» قد وَفـّتْ بما وَعَــدت

«كُوفيـدُ» وهــْوَتمـادى ليسَ يَثـنـيكُم

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز