«مسبار الأمل» يخطف انتباه نجوم الفن

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نحو السماء توجهت، أمس، عيون الجميع، حيث انشغل الكل بمراقبة اللحظات التاريخية التي سطرها «مسبار الأمل، في دفاتر الإمارات، التي قادت العرب نحو أبعد نقطة في الفضاء.

مسبار الأمل، لم يكن خارج نطاق اهتمام نجوم الفن، الذين صفقوا لنجاحاته، عبر تغريدات ومنشورات احتفوا من خلالها بـ «ذهاب العرب إلى المريخ»، مطلقين العنان لخيالاتهم، بعد أن خطف المسبار انتباههم جميعاً، لتنهال تغريداتهم المهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي، بما حققه المسبار من نجاح.

بداية رحلة

الفنانة أحلام، كانت من أكثر نجوم الغناء الإماراتي احتفاءً بمسبار الأمل، حيث شهدت حساباتها في هذا السياق نشاطاً لافتاً، حيث احتفت بنجاح المسبار، وقالت: «المستحيل ليس إماراتياً، ولن يكون..نحتفل بتحقيق، وننتظر المزيد من تحقيق الأحلام»، وأشارت في تغريدة أخرى إلى أن الإمارات بين نصرين. وقالت: «الإمارات بين نصرين، بإذن الله، المريخ أو التاريخ، اللهم إنا نستودعك فرحتنا ونصرنا فاحفظهم».

وقالت في واحدة أخرى: «مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات». وأضافت: «الأمل يصنع العظماء، والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم».

أما الفنان حسين الجسمي، فآثر في هذه المناسبة، استعادة أغنية «مسبار الأمل»، التي أطلقها في 2015، وأرفقها بتعليق قال فيه: «من دار زايد إلى كل العرب»، فيما احتفى «الجبل» بهذا النجاح، حيث كتب عبر «إنستغرام»: «من دار زايد للسما مسبار»، في حين غرد عبر تويتر بالقول: «الإمارات رؤية كونية».

وأضاف: «أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام سيّدي صاحب السمو رئيس الدولة، ونائبه وولي عهده، وأصحاب السمو الحكام، وشعب الإمارات، والعرب جميعاً، بنجاح مهمة مسبار الأمل»، وعلى ذات الدرب، سار الفنان فايز السعيد، الذي نشر على حسابه في إنستغرام، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأرفقها بتعليق قال فيه:

«الإمارات إلى المريخ، بفضل الله، ثم بفضل حكامنا، الله يحفظهم»، بينما نشر زميله الفنان عيضة المنهالي على حسابه في إنستغرام، بوستراً فنياً، تزين بجملة «المستحيل ليس إماراتياً»، وكتب عبر تويتر: «إنجاز إماراتي، باسم كل العرب، فخور بوطني، فخور بقيادتي، فخور بأبناء وطني».

تبريكات

كما نشر أحمد الجسمي أيضاً على إنستغرام، صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وخلفهما كوكب المريخ، وأرفقها بتعليق قال فيه: «أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى قيادتنا الرشيدة في الإمارات، على هذا الحدث التاريخي المهم، الذي نفخر به في الإمارات والخليج والوطن العربي». الفنانة بلقيس احتفت بالمناسبة على طريقتها، فبعد قيامها بتغيير صورتها الشخصية إلى أيقونه «مسبار الأمل»، حرصت على إعادة نشر العديد من التغريدات التي ترصد آخر تطورات مسبار الأمل، في حين نشر المخرج هاني الشيباني، صورة تجمع صورة تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأرفقها بتعليق قال فيه: «بكما نعانق السماء.. الإمارات بكم تفخر»، بينما فضل المنتج والمخرج علي المرزوقي، أن يوجه التحية إلى نادي المريخ السوداني، ونظيره المصري، لحملهما اسم الكوكب الأحمر، وذلك «بمناسبة سباقنا وترقبنا لدخول مسبار الأمل مدار المريخ».

«لكم دائماً من المجد حظ عظيم.. وبكم دائماً نسمو، ومعكم نسعد»، بهذا التغريدة، آثرت الفنانة أصالة، التفاعل مع مسبار الأمل، فيما قالت في تغريدة أخرى «فخر واعتزاز، أبسط مشاعرنا تجاه دولة شيوخها حملوا الأمانة، ولأبعد حدود السّماء ارتقوا، وعمِلوا وفكّروا وطوّروا.. عاشت دولة الإمارات وطناً يشعّ أماناً وجمالاً وتقدّم»، أما الفنان راغب علامة، فقال: «ألف مبروك نجاح مسبار الأمل في دخول مدار الكوكب الأحمر، ودخول الإمارات التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى هذه المكانة العالمية».

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