مبدعون: قيادتنا لا تعرف المستحيل

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

مثّل وصول الإمارات إلى المريخ حدثاً مفصلياً، في تاريخها، الذي بنته بثقة وبإيمان عميق بالقدرة على قهر كل ما هو مستحيل، فما كانوا يتحدثون عنه أنه حلم أصبح الآن حقيقة، وهو ما جعل من الإمارات محط أنظار العالم كله.

هذا الحدث غير العادي في تاريخ الإنسانية تردد صداه في المشاعر، وتجسد في الكلمات التي عبر عنها العديد من الأدباء والمبدعين والفنانين الذين أكدوا في حديثهم لـ«البيان» أن وصول مسبار الأمل إلى المريخ هو حلم زايد الذي تحقق في ظل قيادة لا تعرف المستحيل.

إنجاز مشرف

وقال ياسر علي القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني: (مسبار الأمل).. اختار هذا الاسم الجميل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليؤكد على أننا لا نعرف اليأس والمستحيل. وأضاف: مسبار الأمل مشروع يبعث على التفاؤل لمستقبل أفضل، وحياة أجمل.

وتابع: من السعادة أن نرى أحلامنا وأبناءنا يرون أحلامهم تتحقق، فلننظر إلى دولة الإمارات وأهم إنجازاتها، بدءاً من البنية التحتية المتكاملة، ومروراً بالاستثمار بالطاقة النظيفة مثل الشمسية والنووية وغيرها، والاستثمار في مشروع حيوي ومهم وهو مسبار الأمل.

من جهته، قال الأديب حارب الظاهري المسؤول الثقافي في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات رئيس الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي: نبارك للإمارات والأمة العربية على هذا الإنجاز المشرف، والذي أعطى السبق لدولتنا عربياً.

وأضاف: وما كان هناك شك بقدرة أبناء الدولة على تحقيق المراد، وهم ينعمون بقيادة فذة تدرك العمل الريادي للأمة وتدرك أهميته حين تضع الإمارات في المقدمة وتضعها أمام عمل مستقبلي، وما هذا المنجز إلا بداية تعقبها إنجازات كبيرة.

وصول إلى القمة

قال الأديب علي أبوالريش: لا شك أن كل إنسان وبشكل دائم يتمنى أن ينتقل من خطوة إلى أخرى متقدمة، وقد تجاوزنا في الإمارات الكثير من الخطوات إلى المستقبل، ووصلت الإمارات إلى المريخ، وهو وصول إلى القمة ومفخرة لكل إماراتي ولكل عربي.

وأوضح: أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، يدعون جميعاً إلى الوصول إلى الاستثناء في جميع المجالات، وليس في الفضاء فقط. وقال أبوالريش: إن هذا الإنجاز يلهم المبدعين، ويعزز أي خطوة بالنجاح.

تفاعل فني

الفنان التشكيلي والخطاط محمد مندي قال: إن القيادة الرشيدة تفكر بأكثر من مجال، وتنظر إلى منافسة العالم المتقدم والدول التي اختبرت وجربت وسافرت إلى الفضاء. كما أن قيادتنا تفكر بالمواطن المثقف والمتعلم.

وأضاف مندي: الإنسان لا يقف عند حد بل يجرب ليصل إلى النجاح، وهذا ما فعلناه هنا في الإمارات، بتحقيقنا حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

وقد تفاعل مندي مع الحدث وعبر عنه فنياً من خلال عمل فني كتب فيه «مسبار الأمل.. الطريق إلى المريخ».

أما الأديبة الإماراتية أسماء الزرعوني، فقالت: في اللحظة التي وصل فيها مسبار الأمل إلى المريخ لم أجد الكلمات المناسبة لأعبر عن فرحتي بذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالفرح الذي شعرت به أكبر من الكلمات. وأضافت: هذا إنجاز لنا كإماراتيين وإنجاز للعرب. وذكرت الزرعوني أن قيادتنا الرشيدة تحرص دائماً أن نكون من الأوائل، والإمارات تتحدى كل شيء ولا مستحيل فيها.

ووصف وليد المرزوقي الكاتب والإعلامي في قناة سما دبي، وصول الإمارات إلى المريخ باليوم الجميل، وقال: كنا متفاعلين، أنا وأبنائي أمام شاشة التلفزيون، وجلسنا ننتظر اللحظات الحاسمة إلى أن زفت البشرى. وأضاف: كنت حريصاً على غرس هذا الحدث في ذهن أبنائي، وأن يبقى في ذاكرتهم هذا اليوم التاريخي، مع وصول الإمارات إلى المريخ.

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