«بوينغ» تعرض قدراتها الدفاعية والأمنية خلال مشاركتها في «آيدكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرض بوينغ مجموعة متنوعة من منتجاتها وخدماتها الدفاعية في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» لهذا العام. ويعد «آيدكس» أكبر معرض للدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو منصة مثالية لشركة بوينغ وشركاتها التابعة، مثل Insitu وLiquid Robotics، لتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها الرئيسة، التي تعزز القدرات الدفاعية الحالية في المنطقة، وتدعم متطلباتها الأمنية.

وبهذه المناسبة، قال برنارد دن رئيس شركة بوينغ في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «نوجد بالمنطقة لأكثر من 75 عاماً، وفخور بشراكتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تمتد لأكثر من 40 عاماً.

ومع أخذ احتياطات السلامة اللازمة من قبل المنظمين والعارضين، سيكون معرض آيدكس فرصة مهمة لنا، للتواصل مع عملائنا الإقليميين بشأن احتياجاتهم الأمنية الحالية والمستقبلية. وستقوم بوينغ بدعم الإمكانات الكبيرة للنمو في قطاع الطيران والدفاع، عبر تقديم توسيع البنية التحتية، وتقديم الخدمات في الوقت المناسب».

وبلغ حجم الطلبات لدى بوينغ للدفاع والفضاء والأمن، نحو 61 مليار دولار، 32 % منها من خارج الولايات المتحدة، وتهدف الشركة إلى الفوز بما قيمته 170 مليار دولار من عقود الدفاع والخدمات الدولية، في 41 دولة، على مدى السنوات الـ 5 المقبلة.

وتواصل بوينغ العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات الأخرى، وقوات الدفاع في المنطقة، التي ستكون حاضرة في معرض آيدكس، وتلعب دوراً رئيساً في تعزيز الأمن في المنطقة.

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