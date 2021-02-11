محاكم دبي تستكمل استعداداتها لتطعيم الكادر القضائي والإداري ضد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم دبي، عن استعدادها لبدء حملة التطعيم لجميع موظفي الدائرة من الهيئة القضائية والإدارية، وعائلاتهم، الراغبين في تلقي اللقاح، وذلك في إطار حملة التطعيم الموسعة، التي أطلقتها إمارة دبي الشهر الماضي، ضد فيروس «كورونا» المُستجد، وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بتوفير كافة الضمانات التي تحفظ على المجتمع صحته وسلامته.

وقال عبد الرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال في محاكم دبي: تستكمل محاكم دبي، استعداداتها النهائية، في إطار حملتها الداخلية لتطعيم الكادر القضائي والإداري، وذلك للحد من انتشار فيرس «كورونا» المستجد، مشيراً تم التنسيق مع إحدى العيادات الخاصة، بشأن توفير اللقاح، والبدء بتنفيذ برنامج التطعيم، مع توفير الأماكن المناسبة والمعقمة، بإشراف العيادة المنفذة للبرنامج.

كما أكد أهلي أن تنظيم الحملة، يأتي في إطار الاهتمام بصحة الموظفين، وتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من الأمراض، وتوفير اللقاح والتطعيم اللازم لتقليل احتمالية الإصابة، لضمان صحة أفضل، وبيئة عمل صحية، وتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية للموظفين، حرصاً على سلامتهم، في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً، جراء تفشي فيروس «كورونا».

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