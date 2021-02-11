«لوكهيد مارتن» تستعرض قدراتها الدفاعية المبتكرة خلال «آيدكس 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعرض «لوكهيد مارتن»، الشركة الأمريكية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، أحدث حلولها الدفاعية خلال الدورة الـ 15 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»، الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة بين 21 و25 فبراير الجاري.

وسيتمكن الحضور من التعرف على جيل المستقبل من الطائرات والأنظمة الدوارة وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي، التي تقدمها الشركة، إضافة إلى أنظمة القيادة والتحكم، وحلول المحاكاة والتدريب المتقدمة.

وقال روبرت هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: «نلتزم في لوكهيد مارتن بدعم شركائنا الإقليميين في خضم بيئة جيوسياسية متطورة بشكل متزايد. وخلال دورة «آيدكس» لهذا العام، نتطلع إلى عرض قدراتنا الدفاعية الأكثر ابتكاراً والتفاعل مع شركائنا لدعم مقدراتهم الدفاعية وأجنداتهم لتنمية رأس المال البشري».

وبصفته الحدث الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجمع «آيدكس» كل عامين كبار الخبراء ليشمل القيادات الحكومية والعسكرية، بهدف مناقشة مستقبل تكنولوجيا الدفاع في كل المجالات البرية والبحرية والجوية والفضائية.

وعلى هامش المؤتمر يشارك تيم كاهيل، نائب أول لرئيس شركة «لوكهيد مارتن» الدولية، في جلسة نقاشية بعنوان «استكشاف الفرص المبتكرة في إدارة منظومة سلسلة الإمداد بعد جائحة كوفيد 19». وستناقش الجلسة، الاتجاهات والتقنيات النوعية التي تشكل ملامح قطاع التصنيع الاستراتيجي مع التركيز على قطاع الدفاع. وستعرض الشركة ابتكاراتها العالمية خلال معرض «آيدكس» في جناح 01-A11 داخل مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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