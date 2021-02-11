المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يطلق مبادرة تحفيزية للتشجيع على تلقي اللقاح

المصدر: الشارقة- البيان

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مبادرة تحفيزية، لتشجيع الأفراد على تلقي جرعات لقاح «كوفيد 19»، والمساهمة في نشر الرسائل التوعوية، التي تحمل حقائق حول أهمية التطعيم مع استمرار اتباع الإجراءات الوقاية من الوباء، وصولاً إلى تعافي المجتمع وفق شعار (يداً بيد نتعافى).

وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع، الذين يتلقون جرعات التطعيم مشاركة تجربتهم بأخذ اللقاح، عبر حساباتهم الخاصة على منافذ التواصل الاجتماعي، بإضافة قالب خاص على صورهم الشخصية أدرجه المكتب عبر منصاته الاجتماعية، وصمم خصيصاً لتمييز الأشخاص، الذين تلقوا التطعيم بعلامة تحمل اللون الأخضر، بهدف تشجيع الجميع على تلقي اللقاح.

وتتضمن مبادرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة نشر العديد من الرسائل التوعوية، التي تحمل الحقائق المدعمة بالأدلة الإقناعية بكل اللغات، بما فيها الآسيوية تتوافق مع المؤشرات والدراسات الرسمية المتعلقة بنتائج حملة التطعيم لتحفيز الفئات الرافضة لفكرة التطعيم على أخذ اللقاح.

وتقدم المبادرة الإجابات الصحيحة عن تساؤلات الأفراد لمحاربة الشائعات والمعلومات المغلوطة مع الأخذ بتجارب الأشخاص، الذين تلقوا اللقاح بمشاركة الحالة بعد التطعيم دون إهمال مواصلة اتباع الطرق الوقائية كافة، التي أقرتها الدولة لتوفير الحماية الكاملة.

حرص

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص المكتب على مؤازرة الجهود الوطنية الوقائية ضد «كوفيد 19»، وصولاً إلى الشفاء التام وتعزيزاً لدور المكتب في ممارسة واجباته ومسؤولياته الوطنية.

وأكد علاي أهمية تكاثف الجهود ودعم جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لحملة «ليكن خيارك التطعيم»، للتغلب على الوباء وصولاً إلى المناعة المكتسبة والعودة إلى الحياة الطبيعية، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة «كوفيد 19» وتوفير اللقاحات مجاناً لجميع أفراد المجتمع وتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في محاربة تداعيات «كوفيد 19»، من خلال تحصين المجتمع باللقاح، الذي أثبت فعاليته العالية، وضمان توفير الحماية الكافية لجميع الأفراد.

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