انخفاض ملحوظ في وفيات الحوادث المرورية بالدولة خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة على مستوى الدولة، أن نتائج مؤشرات المجلس المروري الاتحادي على مستوى الدولة، كشفت عن تحسن كبير تمثل في انخفاض مؤشر عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بالدولة، خلال العام المنصرم 2020، مقارنة بعام 2019.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الذي عقد «عن بعد»، بحضور عدد من قادة الشرطة وكبار الضباط بوزارة الداخلية، حيث ناقش المجلس عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، والتي تتعلق بالسياسات والخطط التطويرية التي تطبقها وزارة الداخلية.

واطلع المجلس على الإمكانات المتاحة والجاهزية لدى كافة القطاعات الأمنية بالدولة، لمواجهة التحديات الناتجة عن أي حوادث أو تهديدات أمنية محتملة، والاستعداد لمواجهتها بفاعلية كبيرة وكفاءة عالية، والتنسيق والتعاون القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية في هذا المجال.

وناقش المجلس أهم ممارسات وزارة الداخلية، والتوجهات الاستراتيجية والاقتراحات والأفكار التطويرية لها خلال الخمسين عاماً المقبلة، في إطار التعاون المشترك، والاطلاع على التوقعات والاحتياجات المستقبلية للشركاء.

توازن

واطلع المجلس على سياسة الوزارة، في ما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، وجودة الحياة في بيئة العمل، وتحسين آلية العمل فيها، واستعرض المجلس تقريراً حول الاستخدام الخاطئ للطائرات الشراعية، التي تعتمد على المظلات، والحوادث الناتجة عنها، ما يعرض مستخدميها والآخرين للخطر، وناقش وضع آلية لتنظيم عملية الاستخدام، ضمن أطر قانونية، وحصرها في مناطق محددة، لا تشكل أي خطورة على الناس، ونشر الوعي اللازم بين المستخدمين، من خلال وسائل الإعلام، بضرورة اتخاذ أعلى معايير وإجراءات السلامة.

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