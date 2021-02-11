نسائية دبي تنظم برنامج «سياحتي في وطني»

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي- المركز الاجتماعي الصحي، برنامج بعنوان «سياحتي في وطني»، ضمن مبادرة الولاء الاجتماعي، وذلك ترسيخاً لأهمية السياحة الداخلية وتعزيزاً للهوية الوطنية وتسليط الضوء على المعالم السياحية الوطنية وممارسة الهوايات فيها.

تناول البرنامج وفي بث مباشر محاور عدة، منها شغف البدايات بداية ممارسة صعود المرتفعات ومغامرات الهايكنج، وتناول الضيوف أهم التحديات والصعوبات، وكيف تخدم رياضة السير الجبلي السياحة الداخلية في دولة الإمارات.

وضم البرنامج نخبة من الهواة الإماراتيين وهم جمعة علي النقبي، وطارق محمد السماحي، وعلي خلف الحمادي.

وقالت د. فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية: الجمعية من خلال هذه البرنامج تؤكد أهمية تسليط الضوء وإبراز الخبرات السياحية الكبيرة والموارد الضخمة والكنوز الثقافية والأثرية والعمرانية، وهدفنا توحيد الطاقات وتحويلها إلى استثمار يقودنا إلى فوائد فردية ومجتمعية، تؤثر في التنمية والارتقاء بروح ومكنون الإرث الثقافي والفكري والتاريخي في الإمارات.

وأكدت: «إننا من خلال مثل هذه المبادرات نهدف إلى إبراز جهود شباب الإمارات والمشاريع الوطنية، التي أسهمت في دعم مجال السياحة الداخلية، معززين لقيمة الولاء والانتماء للدولة، والذي يأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية في تطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم والتطوير المستمر لأفراد المجتمع، وتعزيزاً لدورها الفعال في تفعيل الشراكات بين مؤسسات المجتمع لتتكاتف الجهود، من أجل دعم استراتيجيات الدولة وأهدافها التي تعود بالنفع للمجتمع».

أدار اللقاء الشاعرة الإعلامية عائشة حسن، وتم تقديم البرنامج عبر المنصة الإلكترونية «زووم» التزاماً بالتعليمات الوطنية الاحترازية بالعمل عن بعد.

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