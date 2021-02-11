سعيد النقبي: نقطة فارقة في رحلة الإمارات للتميز والريادة

المصدر: أبوظبي- وام

أكد الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن مسيرة العطاء والعمل الدؤوب، لم ولن تتوقف في إماراتنا الحبيبة، رغم التحديات التي مر بها العالم أجمع العام الماضي، والمستمرة حتى اليوم، وما كان نجاح مسبار الأمل ووصوله إلى مداره حول كوكب المريخ وتحقيق الأهداف المرسومة له وفق جدوله الزمني المخطط له إلا خير دليل على ذلك.

وقال إن هذا الإنجاز، أصبح نقطة فارقة في رحلة الإمارات للتميز والريادة والإبداع، ويبث روح الأمل في الشباب العربي من جديد، ويلهم الأجيال القادمة، ويحثهم على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وأضاف: «اليوم، وبعزيمة قيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء، أصبح لدينا استراتيجية وطنية لقطاع الفضاء وخطة وطنية للاستثمار الفضائي، وقانون ينظم قطاع الفضاء، كخارطة طريق لتطوير قطاع الفضاء في الدولة، نحن نشهد اليوم بالفعل ولادة صناعة فضائية متكاملة، مدعومة بالموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي، خطوات جريئة واستباقية في العصر الحديث، تصب كلها في مصلحة التنمية المستدامة للبشرية جمعاء، وليس لشعب الإمارات فحسب، توفر منصة قوية لمد جسور التعاون مع جميع الشعوب للارتقاء معاً في مجال تكنولوجيا الفضاء، الذي أضحى اليوم مجالاً واسعاً للاستثمار العلمي والتجاري، يتطلب بناء شبكات تعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال القضائي الذي يتطلب تنظيماً لتجارة الفضاء، وللاتفاقات التجارية المعقدة التي تحتاج نظاماً قضائياً مبتكراً بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين، لدعم وحماية المستثمرين من القطاعات الحكومية والخاصة في القرن الـ 21».

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