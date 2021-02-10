نورالدين عطاطرة: الإمارات بسواعد أبنائها تدخل المريخ والتاريخ

المصدر: العين - البيان

أكد الدكتور نورالدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة زرعت فينا روح الأمل خلال الـ 50 سنة الماضية، فأثمرت بداخلنا الطموحات الكبيرة، والأحلام الجريئة، وأصبح النجاح نهجاً ثابتاً في مسيرتنا لصنع مستقبل الإمارات المشرق في الخمسين سنة القادمة.

وأشار الدكتور عطاطرة أن هذا الإنجاز الكبير يشكل رسالة أمل وتاريخاً كبيراً يكتب بسواعد أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وبكفاءاتها الوطنية وشبابها الذين كرسوا جهدهم وطاقتهم وعلمهم ومعرفتهم وشغفهم للوصول بنا إلى الكوكب الأحمر.

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