مواليد 9 فبراير 2021 في الإمارات .. المستقبل لايعرف المستحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

في يوم سطرت فيه الإمارات إنجازاً عربياً بوصولها للكوكب الأحمر.. تفتحت عيون مواليد 9 فبراير 2021 على بدايات جديدة لمستقبل إماراتي مشرق لا يعرف المستحيل.

وسيدون هذا التاريخ المجيد في ذاكرة هذا النشأ بمداد من ذهب لأن فيه دون التاريخ نجاح الإمارات في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ بعد أن نجح مسبار "الأمل"، في دخول مدار الكوكب الأحمر.

وشهدت اللحظات الأولى لمواليد هذا اليوم تحقيق حلم راود الآباء المؤسسين على يد قيادة حكيمة تنظر إلى المستقبل بحكمة وتؤمن بأن العلم هو من يمايز بين الشعوب وأنه خيار الدول التي تطمح دائما إلى العلا.

وفي هذا اليوم الفارق في تاريخ علم الفضاء أصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار الكوكب الأحمر، بعد الولايات المتحدة والهند والاتحاد السوفييتي السابق (روسيا الاتحادية حاليا) ووكالة الفضاء الأوروبية، بينما ستصبح الصين في المرتبة السادسة إذا نجح مسبارها "تيان وين-1" في الوصول إلى الكوكب الأحمر، اليوم الأربعاء.

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