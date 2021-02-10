إطلاق اسم أنور قرقاش على أكاديمية الإمارات الدبلوماسية

المصدر: البيان الإلكتروني

تقديراً لعطائه الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة.. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء عن إعادة تسمية "أكاديمية الإمارات الدبلوماسية" إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية".

وقال سموه عبر تويتر : "تقديراً لعطاء الدكتور أنور قرقاش الصادق وجهوده المخلصة في خدمة قضايا الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وكونه أحد رواد العمل الدبلوماسي.. أعدنا تسمية أكاديمية الإمارات الدبلوماسية إلى "أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية".

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