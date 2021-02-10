توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الطقس غدا ضبابا وضبابا خفيفا على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا وصباح "الجمعة" مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على أغلب المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 10 - 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:21 والمد الثاني عند 02:38 والجزر الأول عند الساعة 19:44 والجزرالثاني عند الساعة 06:54.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:04 والمد الثاني عند الساعة 22:32 والجزر الاول عند الساعة 15:45 والجزرالثاني عند الساعة 04:34.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 95 45

دبي 27 17 95 35

الشارقة 28 15 95 30

عجمان 27 17 95 40

أم القيوين 27 14 95 45

رأس الخيمة 25 14 90 35

الفجيرة 28 18 60 35

العين 29 15 95 30

ليوا 26 16 95 40

الرويس 24 18 90 40

السلع 23 17 95 45

دلما 22 19 90 40

طنب الكبرى 26 20 85 40

طنب الصغرى 26 20 85 40

أبو موسى 26 20 85 40.



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