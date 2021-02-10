قضاء أبوظبي: لأول مرة إيصال الشيكات العمالية إلى مواقع تواجد العمال

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أكدت دائرة القضاء أبوظبي بأن لجنة إعداد خطة عمل ما بعد انتهاء جائحة "كوفيد"، نجحت في تحويل التحديات التي واجهت إجراءات تقديم الخدمات العدلية إلى مشاريع وتوصيات ساهمت في تحسين منظومة العمل واستمرارية وسرعة إنجاز كافة المعاملات المقدمة لجمهور المتعاملين، مشيرة في الوقت نفسه بأن اللجنة أخذت في عين الاعتبار جميع المتطلبات والإجراءات التي تستهدف عدم تأثر مخرجات العمل حتى وان استمرت تأثيرات الجائحة خلال العام الجاري.

وكشفت خلال الملتقي الإعلامي ال 73 الذي نظمته اليوم تحت عنوان "تقرير الإنجاز السنوي 2020"، عن استحداث آلية جديدة، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تتمثل في إيصال الشيكات المرتبطة بالحقوق والقضايا العمالية إلى مواقع تواجد العمال والموظفين، في خطوة تستهدف تسهيل إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت إلى أنها أقرت حزمة إجراءات في شأن تسهيل عملية دخول أطراف الدعوي إلى نظام "المحاكمات عن بعد" تمثلت في استبدال نظام إشعار المتعاملين السابق، بخدمة "رول الجلسات الالكتروني" والمتاح عبر الموقع الالكتروني للدائرة، والذي أصبح من خلاله المتعامل الدخول مباشرة إلى الجلسة بعد تعبئة البيانات الخاصة به من خلال "الهوية الرقمية".

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