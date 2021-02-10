"الطرق والمواصلات" توفر فرصة نادرة لمجتمع الأعمال للارتباط بأبرز معالم دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن فرصة هي الأولى من نوعها، وتمكّن القطاع الخاص ليصبح جزءاً مكملاً لإمارة دبي من خلال الترويج المشترك للمعالم البارزة لتاريخ ونهضة دبي، وتتعلق هذه الفرصة الفريدة بتمكين القطاع الخاص من تسمية خمس محطات مختارة للحافلات وهي الغبيبة، السطوة، عود ميثاء، ميدان الاتحاد، والجافلية.

وقال إبراهيم الحداد، مدير الشؤون التجارية والاستثمار، بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: "تمثل المحطات الخمس مجموعة من أكثر الوجهات التي يرتادها الناس في المدينة لما لها من أهمية تاريخية وشعبية، وبالتالي تتاح الفرصة لربط مختلف العلامات التجارية بالثقافة الغنية في إمارة دبي، في مزج رائع يجمع بين الأصالة والحداثة".

وأضاف: "هيئة الطرق والمواصلات حريصة للغاية على تنفيذ هذا المشروع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص تناغماً مع التوجهات الحكومية لاعتماد هذا النموذج باعتباره مرتكزاً للاستراتيجيات الحكومية الرامية لتعزيز مكانة دبي كمركز دولي للتجارة والأعمال، وتحقيق رضى وسعادة سكان وزوار وسائحي دبي من مختلف أنحاء العالم".

وأكد الحداد أن الهيئة، ومن خلال هذه المبادرة، ستوفر للقطاع الخاص فرصاً لاستثمارات طويلة الأجل تمكنه من إنشاء منصات ذكية وإبداعية للتواصل مع جميع الركاب وسكان المناطق المجاورة، وبالتالي الفرصة متاحة لإقامة شراكة للترويج المشترك ضمن هذا الامتياز، وتمكين القطاع الخاص من الحصول على حقوق تسمية خمس محطات مختارة للحافلات تشكل جزءاً لا يتجزأ من شبكة المواصلات في دبي.

فرص هائلة للزوار والركاب

تشهد محطات الحافلات الخمس هذه عدداً هائلاً من الزوار والركاب، ما يشير إلى أهميتها ضمن منظومة المواصلات العامة بدبي، وأهمية المعالم المحيطة بها من منشئات حكومية ومؤسسات خاصة.

محطة الغبيبة للحافلات

هذه المحطة يستخدمها بشكل متكرر أشخاص من مختلف أرجاء المدينة، وتقع على مقربة من أسواق التوابل والمجوهرات، ومنطقة البستكية التاريخية، وميناء بازار، وهي محطة حافلات مركزية للسكان والسياح على حد سواء، ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 85,000 شخص يومياً.

محطة السطوة للحافلات

السطوة هي مركز دبي للشركات الصغيرة، وتعجّ بمجموعة من المحلات الحيوية المطلة على الشارع على نحو يوازي الميل الذهبي لشارع الشيخ زايد، وتمتاز بكونها منطقة عالية الكثافة، وغنية بالتنوع السكني، كما تعد محطة السطوة للحافلات معبراً للكثيرين بالطريق إلى منازلهم. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 65,000 شخص يومياً.

محطة عود ميثاء للحافلات

تخدم هذه المحطة المنطقة المحيطة بجسر آل مكتوم، وتقع على مقربة من مؤسسات أكاديمية ومستشفيات رائدة، وواحد من أقدم الأماكن الترفيهية والرياضية في المدينة، فضلاً عن مجموعة من المنشآت السكنية والترفيهية والمطاعم والمكاتب. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 55,000 شخص يومياً.

محطة الاتحاد للحافلات

تقع محطة الاتحاد للحافلات في منطقة شعبية تضم مكاتب حكومية مثل بلدية دبي، وتشغل موقعاً رئيسياً داخل حزام ديره التجاري، والذي يشمل مناطق نايف والراس وأسواق الجملة وأحد أكثر معروضات دبي شهرة على نطاق الشرق الأوسط. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 45,000 شخص يومياً.

محطة الجافلية للحافلات

تقع محطة الجافلية للحافلات بالقرب من المركز التجاري العالمي، وبرواز دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وحديقة زعبيل في دبي كملتقى للعائلات والسياح في جميع أنحاء الإمارة لاستكشاف بعض من أبرز معالم دبي. ويبلغ عدد المارّين عبر هذه المحطة حوالي 45,000 شخص يومياً.

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