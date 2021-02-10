"صحة دبي" تطالب المخالطين لحالات إيجابية بحجر أنفسهم 10 أيام

المصدر: دبي - البيان

طالبت هيئة الصحة بدبي الأشخاص المخالطين لحالات تأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 بضرورة حجر أنفسهم في غرفة منفردة لمدة 10 أيام، مراعاة للأشخاص غير المخالطين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة الى عدم الحاجة لإجراء الفحص المخبري PCR في حال عدم ظهور أعراض للمرض.

ودعت الهيئة على لسان الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي، الأشخاص المخالطين ممن ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر الصحي بضرورة الاتصال على الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 800342 لحجز موعد لإجراء فحص PCR مباشرة ولو كانت الأعراض طفيفة، حيث سيتم التواصل مع أصحاب الحالات الإيجابية لاستكمال إجراءات العزل الصحي، بينما يتوجب على أصحاب الحالات السلبية مواصلة فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وعرّفت الدكتورة العوضي المخالط بأنه كل شخص قضى وقتًا على مقربة من حالة تأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 سواءً قبل ظهور الأعراض على الحالة بيومين، أو منذ يوم إجراء اختبار كوفيد-19 الإيجابي للحالة المؤكدة، أو في أي وقت خلال فترة المرض ومدتها 10 أيام.

وأوضحت أن فترة الحجر الصحي تبدأ من تاريخ آخر لقاء مع الشخص المصاب بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، ولمدة 10 أيام إذا كان اللقاء مدته أكثر من 15 دقيقة وبمسافة تقل عن مترين.

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