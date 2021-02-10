منصور بن زايد: نجاح «مسبار الأمل» عنوان لصدارة الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام )

تقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والشعب الإماراتي والأقطار العربية كافة بمناسبة دخول «مسبار الأمل» مدار المريخ ونجاحه في مهمته الفضائية.



وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن نجاح «مسبار الأمل» في دخول مدار المريخ يمثّل عنواناً جديداً لصدارة الإمارات إقليمياً ودولياً، ونقطة تحوّل نوعية في سجلّ الإنجازات التي تحققت بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية وثقتها في أبنائها. وقال سموه: إن هذه اللحظة التاريخية تعدّ مبعث فخر واعتزاز لشعب الإمارات وسائر الشعوب العربية، بعد أن كسبت الدولة التحدي برهانها على سواعد أبنائها وتميّزهم وطموحهم الذي بلغ استكشاف أسرار الفضاء بهمّة عالية تستكشف المستقبل. وأضاف سموه:

«رسّخ نجاح مسبار الأمل المساهمة الفاعلة والمشاركة الرائدة لدولة الإمارات في إثراء العلوم وتعزيز المعارف الإنسانية خدمةً للبشرية جمعاء، إذ يشكّل رافداً مهماً وسنداً استراتيجياً للأبحاث المتخصّصة والدراسات المتقدمة على مستوى العالم».

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