ناصر بن حمد: نفخر بإنجاز الإمارات العلمي في نجاح «مسبار الأمل»

المصدر: المنامة - وام

رفع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بمناسبة نجاح مشروع دولة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) ووصوله إلى وجهته وتحقيقه للأهداف التي وجد من أجلها، الأمر الذي يفتح الأبواب أمام المزيد من الاستكشافات الفضائية المقبلة.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «نشعر بالفخر والاعتزاز بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول من يصل الكوكب الأحمر هذا العام، كما نفخر بالإنجاز العلمي الذي حققته الإمارات في نجاح مهمة مسبار الأمل الذي يمثل جانباً كبيراً من التطور الذي تعيشه دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات بما فيها الجوانب العملية والاستكشافية بفضل الرعاية الفائقة من قبل قيادة الإمارات التي فتحت المجال واسعاً من أجل وصول الإمارات إلى الفضاء واستكشاف كوكب المريخ وتحقيق نجاحات علمية واسعة».

وأضاف الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «إن المراحل التي مر بها مسبار الأمل والقدرات الكبيرة التي منحت له من أجل تخطي كل التحديات تؤكد تطور دولة الإمارات العربية المتحدة المذهل في رحلتها نحو غزو الفضاء بالإضافة إلى القدرات الكبيرة والإصرار العالي والإرادة السياسية لإنجاح هذا المشروع الذي يحمل في طياته أهدافاً نبيلة على البشرية من خلال معرفة خصائص كوكب المريخ، الأمر الذي سيساهم في إثراء معرفة العلماء بالحقائق العلمية بالكوكب الأحمر».

وقال: «مشروع دولة الإمارات العربية الشقيقة لاستكشاف المريخ سيحدث نقلة نوعية في قطاعات الصناعات الفضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة وسيفتح آفاقاً علمية جديدة نحو مهمات فضائية أخرى كما أنه يمهد الطريق إلى تكامل الجهود العالمية من أجل استكشاف الكوكب».

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