«ناسا» تهنئ بنجاح «مسبار الأمل» مقتبسةً بيت شعر للمتنبي

المصدر: دبي - سيد صالح

توجهت الإدارة المسؤولة عن تسيير المركبة الفضائية المتجولة «برسفيرنس روفر» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» برسالة تهنئة إلى مهمة مسبار الأمل بمناسبة وصول المسبار بنجاح إلى مداره حول الكوكب المريخ.

وجاءت التهنئة في صورة بيت شعر لأبي الطيب المتنبي، الشاعر العربي الأشهر الذي عاش في العصر العباسي، والذي قال فيه «إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم».

ودونت إدارة «برسفيرنس روفر» عبر حسابها الخاص عبر «تويتر» تغريدة تتضمن تهنئة إلى مهمة مسبار الأمل، جاء فيها: (الأعزاء في مهمة مسبار الأمل، نتقدم إليكم بالتهنئة على وصول المهمة إلى المريخ! وكما يقول المتنبي: «إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم»)، ثم كتبت الإدارة بيت الشعر باللغة العربية أسفل التهنئة، ثم كتبت أسفل البيت ترجمة له باللغة الإنجليزية، ثم نشرت صورة للكوكب الأحمر.

ومن الجدير بالذكر أن «ناسا» تتحكم في المركبة الفضائية المتجولة «برسفيرنس روفر» عن بُعد لاستخدامها في مهمتها «المريخ 2020» إلى كوكب المريخ.

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