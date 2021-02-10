صحف عالمية: مهمات المريخ يفتتحها مسبار «الأمل»

المصدر: دبي ـ فاتن صبح

انشغلت الصحف والمواقع العالمية بالحديث عن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، لافتة إلى أن مهمات المريخ يفتتحها مسبار «الأمل».

وعنون موقع «سبايس دوت كوم» على مقال حول المهمة بقوله «إنها اللحظة التي تنتظرها الإمارات»، فيما لفت موقع «سي إن إن» في مقال مطول بعنوان «مسبار الأمل يصل للمريخ ويحاول دخول المدار» إلى أن وكالة الإمارات للفضاء ستقوم ببث فضائي مباشر للحظة وصول المسبار لمدار المريخ عبر موقعها الإلكتروني.

أما موقع «بي بي سي» البريطانية الذي أشار في عنوان خبره إلى المناورة المريخية التاريخية المنتظرة لمسبار الأمل، لفت في التفاصيل إلى كمّ الحماسة الذي يعم الإمارات حيث أضيئت المباني بالأحمر تيمناً بالكوكب المقصود واعترافاً بأهمية المهمة التي ألهمت الشباب العربي وشجعت على خوض الاختصاصات العلمية.

من جهتها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية اختارت صورة رائعة للتحضيرات التي سبقت عملية الإطلاق في يوليو الماضي، حيث افتتح كينيث تشانغ مقاله بالإشارة إلى أن الأول في مهرجان الزوار للكوكب الأحمر يصل الثلاثاء مع مسبار الأمل الأول لدولة عربية تحاول الوصول لمدار المريخ.

ونقل موقع صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن لسان المهندس عمران شرف، مدير مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف الفضاء قوله: «إننا جدّ متحمسون كمهندسين وعلماء إلا أنه تنتابنا في الوقت عينه مشاعر الضغط والسعادة والقلق والخوف».

تفاصيل

وتطرق موقع مجلة «فوربس» الشهيرة إلى تفاصيل تتعلق بوزن المركبة الفضائية الإماراتية وتكلفتها وموقعها الذي سيتراوح بين 20 ألفاً و43 ألف كيلومتر فوق سطح المريخ، وإتمامه لدورته حول المدار كل 55 ساعة. وختم مشيراً إلى أنه في حال وصول المهمات الثلاث الإماراتية والصينية والأمريكية كما هو مخطط فإننا سنكون أمام سنوات من الصور المشوقة والبيانات وربما أدلة لوجود حياة على سطح الكوكب الأحمر.

واختار موقع «يورونيوز» بدوره أن يعنون، عشية دخول المسبار للمدار، بعبارة «صاروخ الإمارات العربية المتحدة يقترب من دخول مدار المريخ في أول مهمة فضائية عربية». وقد ذكر تحت عنوان فرعي داخلي يقول «فخر وطني» بأن معالم البلاد الرئيسية كبرج خليفة ازدانت منذ أيام بأضواء توهجت بالأحمر احتفاءً بالحدث الذي يتزامن مع ذكرى التأسيس الـ50 لدولة الإمارات.

وافتتح موقع «ياهو نيوز» بعبارة «نصف ساعة حاسمة ستحدد مصير مسبار الأمل الإماراتي إلى المريخ، حيث ينفذ مسبار أول مهمة فضائية عربية مناورة خطرة لدخول مدار الكوكب الأحمر».

وختم موقع «أسوشييتد برس» بكلام لشرف يؤكد أن «المهمة لم تكن يوماً تتعلق بالوصول للمريخ، فالكوكب مجرد وسيلة لهدف أكبر بكثير».

وفرد موقع «ذا برينت» مساحةً للحديث عن مسبار الأمل ومهمة الـ200 مليون دولار التي ستبث محطات الإمارات والعالم وقائع وصولها للمدار مباشرة. وفي مقال عبر موقع «نيو تشانيل آسيا» تمت الإشارة إلى تفاصيل المهمة الحالية وطموحات الإمارات المستقبلية، سيما المتعلقة ببناء مستوطنة بشرية على المريخ في 2117.

واستعرض موقع «نيويورك بوست» المهمات الثلاث ونقل عن المهندس شرف قوله إن «انطلاق العام الجديد مع إنجاز من هذا النوع أمر مهم للناس».

وذكر موقع «ستار ووك دوت سبايس» المعني بأمور الفضاء أن العام 2021 يتوقع أن يكون عام الاكتشافات في تاريخ الاستكشاف على المريخ.

أما صحيفة «وول ستريت جورنال» أضاءت بتقرير عنونته «بعثة الأمل للمريخ التابعة لدولة الإمارات تشير إلى حقبة عالمية جديدة من استكشاف الفضاء» أن المسبار في رحلة جريئة عالية السرعة من الفضاء حاول الدخول في مدار المريخ، وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن البعثة الإماراتية ستتبعها في الأيام المقبلة بعثات طموحة للكوكب الأحمر من الولايات المتحدة والصين.

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