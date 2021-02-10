سلطان بن خليفة: محطة فارقة في مسيرة الإنجازات

المصدر: أبوظبي - وام

رفع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات، بمناسبة نجاح الإمارات بوصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول كوكب المريخ، وبهذا الإنجاز تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامس دولة على مستوى العالم تسهم في اكتشاف الكوكب الأحمر.

وقال سموه: «إن الإمارات بهذا الإنجاز تدخل التاريخ، واستكشاف كوكب المريخ عبر «مسبار الأمل»، يعدّ فخراً لكل العرب، وإنجازاً علمياً يُحلّق باسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً».

وأكد أن مجالات علوم الفضاء، وشتى العلوم، ليست حكراً على أحد، بل هي باب مفتوح لكل الطامحين والمبتكرين والمجتهدين.

وقال سموه: «تابعت بحماسة وترقب وصول «مسبار الأمل» إلى مداره الصحيح، وشعرنا بحجم هذا الإنجاز الكبير، التي تحققه الإمارات الذي يبعث الأمل فينا، ويؤكد أن ابن الإمارات قادر على كل التحديات».

وأضاف: «مسبار الأمل محطة فارقة في مسيرة الإنجازات الإماراتية والعربية، لما يجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات».

وقال سموه: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز ستقوم بتطوير برنامج فضائي وطني قوي وبناء موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية، التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، إن هذا المشروع يضمن للدولة مكانة رائدة في نادي الدول صاحبة الإنجازات الفضائية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز